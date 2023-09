Circolo dei Lettori di Torino, una stagione di "vere presenze"

Torino, 12 set. (askanews) – “Quella del Circolo dei lettori a Torino, Rivoli e Novara sarà una stagione di grandi e vere presenze. Le vere presenze sono i libri, gli autori e i personaggi che segnano e accompagnano la nostra vita e che non sono mai al passato perché nessun grande libro è al passato, resta con noi e ci accompagna per la vita. Queste vere presenze saranno grandi autori del passato, autori, autrici, personaggi che seguiremo attraverso degli incontri, dei dibattiti, penso a Natalia Ginzburg, a Silvia Plath, al grande Neruda di cui ricorre un centenario e poi le novità editoriali, le attualità, il giornalismo, le attività per bambini”. Così Elena Loewenthal, direttrice del Circolo dei lettori di Torino, ha presentato ad askanews la nuova stagione e i festival che verranno.

“Vere presenze sono anche i grandi festival e momenti di comunità da vivere qui al Circolo – ha aggiunto la direttrice – a incominciare da Scarabocchi che sarà a Novara ed è il festival dedicato ai bambini e quest’anno è dedicato anche a Italo Calvino nel centenario dalla nascita, quindi fantasia e colori all’insegna del divertimento. Poi abbiamo Torino spiritualità che quest’anno è dedicato agli assenti, ossia a tutti coloro che ci hanno lasciato, ma in qualche modo restano con noi nel ricordo, nella nostalgia. nel pensare chi siamo. Poi avremo il Festival Radici, che è un festival nuovo dedicato all’identità, a ragionare su quello che siamo e che diventeremo. E poi un classico, come il Festival del Classico, dedicato al nostro rapporto fra Oriente e Occidente, un tema di grande attualità, oltre che del passato. E poi i gruppi di lettura e tante tante attività per i bambini perché diventino adulti consapevoli di quello che sono e di quello che possono diventare anche leggendo”.