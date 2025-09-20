Circular economy: come le aziende possono trarre vantaggio

Trend della sostenibilità emergente

Negli ultimi anni, la circular economy si è affermata come uno dei trend più significativi nel panorama della sostenibilità aziendale. Questo approccio, mirato a ridurre gli sprechi e a riutilizzare le risorse, sta guadagnando sempre più attenzione tra le aziende che intendono rispettare l’ambiente e, al contempo, migliorare la loro efficienza economica.

Business case e opportunità economiche

Le aziende leader hanno compreso che adottare modelli di circular design non rappresenta esclusivamente una scelta etica, bensì un autentico business case. Secondo studi recenti, le imprese che implementano pratiche circolari possono ridurre i costi legati alle materie prime fino al 20% e accrescere la loro resilienza alle fluttuazioni del mercato.

Come implementare nella pratica

Per integrare la circular economy, è fondamentale analizzare il ciclo di vita dei prodotti attraverso una valutazione del LCA (Life Cycle Assessment). Questo strumento consente di identificare le aree di miglioramento e di sviluppare strategie mirate per ridurre l’impatto ambientale, affrontando le emissioni di scope 1-2-3.

Esempi di aziende pioniere

Un esempio lampante è rappresentato da Patagonia, che ha implementato un programma di riparazione dei prodotti per estenderne la vita utile. Altre aziende, come Unilever, stanno investendo in packaging riciclato e biodegradabile, dimostrando che la sostenibilità può essere integrata nel core business.

Roadmap per il futuro

Per le aziende che desiderano intraprendere un percorso verso la sostenibilità, è fondamentale sviluppare una roadmap chiara e ben definita. Questo processo deve includere la formulazione di obiettivi di carbon neutrality, un’accurata analisi dei fornitori per garantire pratiche sostenibili e l’implementazione di tecnologie innovative per il riciclo e il riutilizzo.