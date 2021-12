Circular Exhibition, IKEA mette in mostra il recupero

Roma, 10 dic. – (Adnkronos) – Opere nate dal recupero di oggetti dei circular hub di IKEA Italia in mostra a Milano fino al 17 dicembre. L'esposizione "Circular Exhibition" in collaborazione con Base Milano vuole essere un invito a rendere la circolarità parte della nostra vita di tutti i giorni e contribuire a sensibilizzare i cittadini su come ridurre al minimo i rifiuti, trasformandoli in qualcosa di ancora utile.

Proprio da questo concetto prendono vita le opere create da nove designer, attraverso l’utilizzo di oggetti recuperati dalle aree dei negozi dedicate alla vendita e all’acquisto di mobili di seconda mano.

“Ogni anno i nostri prodotti e servizi entrano in centinaia di milioni di case – spiega Fides Tosoni, Business Development manager di IKEA Italia – Sappiamo che piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane dei nostri clienti possono fare una grande differenza per le persone e il Pianeta.

Per questo, il nostro obiettivo è di ispirare e soprattutto abilitare più di un miliardo di persone a vivere una vita più sostenibile a partire dalla loro casa".

E come sottolinea Laura Schiatti, Marketing manager di IKEA Italia, "a noi di IKEA piacciono le seconde possibilità. Con questa mostra abbiamo voluto utilizzare il linguaggio dell’arte per raccontare cosa accadrebbe se da oggetti usati e vecchi nascesse qualcosa di nuovo. Un invito a creare partendo da ciò che abbiamo, per ridurre al minimo i rifiuti e creare un circolo virtuoso che riduce gli sprechi e aggiunge valore".

Le opere esposte portano la firma degli artisti Matteo Guarnaccia, Andrea de Chirico, collettivo The Ladies Room e Parasite 2.0. La mostra ospiterà anche gli studenti dell’Accademia di Brera, protagonisti di un laboratorio dal vivo durante il quale trasformeranno mobili usati in nuovi oggetti, pronti per una seconda vita. La Circular Exhibition nasce dalla collaborazione con Base Milano, progetto di innovazione e di contaminazione culturale nel cuore di zona Tortona, che ha curato la selezione dei designer, parte della comunità di creativi che vivono quotidianamente i suoi spazi con residenze ed esposizioni e che rappresentano al meglio la visione innovativa e transettoriale del centro culturale milanese.

Ed è proprio con questa visione che gli artisti hanno realizzato i pezzi della Circular Collection, ieri mobili di seconda mano e oggi opere d’arte. Opere create con oggetti recuperati dai circular hub, ex 'angolo delle occasioni', dove IKEA offre un’ampia gamma di prodotti di recupero e di seconda mano a prezzi ancora più accessibili: mobili recuperati dall’esposizione o restituiti da altri clienti, che meritano una seconda opportunità. Inoltre, sempre attraverso i circular hub, IKEA condivide conoscenze su come riparare e recuperare vecchi mobili e collabora con le comunità locali per diffondere concetti come sostenibilità e circolarità.

"Durante tutto l'anno Base porta avanti riflessioni sul futuro del design che convergono in occasione della Design Week. Con IKEA Italia – spiega Giulia Cugnasca, direttrice operativa di Base – stiamo guardando alle seconde occasioni degli oggetti, alla circolarità e all'ambiente e siamo felici di farlo insieme a Matteo Guarnaccia, The Ladies Room, Parasite 2.0 e Andrea De Chirico, designer con cui collaboriamo da tempo e che abbiamo selezionato per il loro approccio creativo alla sperimentazione”.

Con questa mostra, inoltre, IKEA sostiene Legambiente. Attraverso un’asta online, effettuata in collaborazione con CharityStars, sarà possibile acquistare ognuno dei pezzi unici della IKEA Circular Collection. L’asta sarà disponibile dal 2 al 20 dicembre. Per partecipare si potrà scansionare il QrCode in prossimità dell’opera o registrarsi a .