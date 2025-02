Ciriani: Governo denuncerà chi lo accusa di avere spiato giornalisti

Roma, 12 feb. (askanews) – “Il governo intende adire alle vie legali nei confronti di chiunque in questi giorni lo ha direttamente accusato di avere spiato i giornalisti. Come tutti possono constatare il governo non ha spiato i giornalisti, ma semmai li ha portati in salvo”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo alla Camera a un’interrogazione che chiedeva “chiarimenti e iniziative di competenza” in relazione alla recente vicenda dell’utilizzo di programma informatici spia come Paragon per lo spionaggio ai danni di attivisti e giornalisti.