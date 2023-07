Da Ciro Grillo e Leonardo La Russa a molti altri, sono tanti i figli di politici che hanno messo nei guai i loro genitori, con una serie di accuse ricevute, dallo stupro alla truffa fino ad arrivare alla corruzione.

Ciro Grillo, Leonardo La Russa e gli altri: figli che mettono nei guai i genitori politici

Spesso le colpe dei figli rischiano di ricadere sui padri (o sulle madri), soprattutto se lavorano in politica. Sono diversi i casi di figli di politici che hanno trascinato i genitori in mezzo ai guai, con accuse anche molto gravi. L’ultimo in ordine di tempo è sicuramente Leonardo La Russa, figlio di Ignazio La Russa, che è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni, incontrata in discoteca. I due frequentavano lo stesso liceo, ma la giovane non ricorda nulla di ciò che è accaduto, se non di essersi svegliata nel letto di La Russa, che le ha spiegato che avevano avuto un rapporto. Le indagini al momento sono in corso.

La stessa accusa ricevuta anche da Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, che lo ha sempre difeso. Il giovane è stato accusato di violenza sessuale ai danni di una studentessa italo-svedese, insieme a tre suoi amici. Sarebbe anche emersa l’esistenza di un breve filmato, registrato con il cellulare, che dimostrerebbe l’incontro tra la ragazza e il gruppo di amici. La modella ha accusato i ragazzi di stupro, avvenuto nella villa di Porto Cervo, dopo una sera in discoteca. I giovani dichiarano che la studentessa fosse consenziente.

Non si parla solo di violenza sessuale. Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, ha dovuto affrontare i guai di due suoi figli. Riccardo Bossi ha ricevuto tre condanne con l’accusa di truffa. A Riccardo, già pilota di auto da corsa nei campionati minori, sono state contestate spese illecite con i rimborsi elettorali, il mancato pagamento di gioielli in una boutique di Busto Arsizio e l’acquisto di pneumatici per l’Audi. Renzo Bossi, invece, è finito con il padre nella rete dello scandalo dei rimborsi elettorali e fu anche accusato di aver comprato una laurea in Albania.

Figli che mettono nei guai i genitori politici: da Di Pietro a Lupi

Guai anche nella famiglia di Antonio Di Pietro, simbolo di onestà con la sua attività di pm anti-tangenti nel pool Mani Pulite. Il figlio Cristiano, consigliere regionale in Molise per l’Italia dei Valori, partito fondato dal papà, è stato indagato dopo essere stato intercettato nell’ambito di un’indagine anti-corruzione nel 2009. Nelle intercettazioni è emerso che sembrava stesse chiedendo favori e agevolazioni ad alcuni sospettati. Alla fine si è dimesso, prima di uscire pulito dalla situazione. Nel 2016 la condanna della Corte dei Conti a restituire 45mila euro di fondi ai partiti che sarebbero stati indebitamente utilizzati.

Annamaria Cancellieri, ministro della Giustizia nel governo presieduto da Enrico Letta, era finito al centro dell’attenzione nel 2013, con l’accusa di aver esercitato pressioni con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria perché venisse scarcerata la figlia dell’amico Salvatore Ligresti, potente costruttore siciliano, indagata per una presunta falsificazione di bilanci societari. La vicenda ha portato un’accusa nei confronti del Guardasigilli per dichiarazioni false ai pm. Il figlio di Cancellieri, Piergiorgio Peluso, è stato indagato con l’accusa di bancarotta in concorso in relazione al fallimento di una delle aziende della holding Ligresti.

Nel 2015, invece, il ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi fu costretto a dimettersi a causa della notizia che il figlio Luca, ingegnere neolaureato, avesse ricevuto in dono un Rolex da un imprenditore indagato in una storia di presunti traffici sui grandi appalti. Al figlio del politico erano anche stati affidati alcuni incarichi professionali. Si tratta di accuse che in seguito sono cadute.