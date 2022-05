Ciro Immobile e Jessica Melena hanno svelato il sesso del quarto figlio

Il bomber della Lazio, Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, stanno aspettando l'arrivo del loro quarto bambino: il sesso è stato appena svelato

Il capocannoniere della Serie A 2021-22 e fresco vincitore del premio come miglior attaccante del nostro campionato, Ciro Immobile, sta per diventare padre per la quarta volta. La fortissima prima punta della Lazio e sua moglie Jessica Melena hanno svelato il sesso del loro bambino, pubblicando un video su Instagram.

Lazio, Ciro Immobile diventa padre per la quarta volta: svelato il sesso del prossimo nascituro

Dopo la notizia della gravidanza arrivata solo qualche giorno fa, moltissime persone non aspettavano altro del momento del gender reveal, che avrebbe annunciato il sesso del bambino. Ciro Immobile e Jessica Melena non hanno fatto attendere molto i loro followers, pubblicando un video su Instagram nel tardo pomeriggio di ieri. La coppia ha svelato, tramite delle dolcissime immagini postate online, che il loro quarto figlio sarà un maschietto.

L’annuncio della gravidanza ai fratellini

Il calciatore aveva raccontato come ha detto agli altri tre figli che Jessica era incinta: “Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c’è un bimbo.” Le reazioni sono state più che positive, con i tre bambini che sono andati su di giri all’idea di avere un altro fratellino.