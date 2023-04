Ciro Immobile, incidente a Roma: tram passa con il rosso e travolge la sua auto

Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. Un tram è finito contro la sua auto, distruggendola.

Ciro Immobile, capitano della Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, un tram ha travolto la sua automobile, dopo essere passato con il rosso, distruggendola. Il capitano ha dichiarato di avere male al braccio.

Ciro Immobile, tram passa con il rosso e travolge la sua auto: “Mi fa un po’ male il braccio”

Durante la mattinata di oggi, domenica 16 aprile, Ciro Immobile, capitano della Lazio, è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile del calciatore è stata travolta da un tram, il numero 19, che stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, vicino allo stadio Olimpico. Un impatto molto violento, in cui l’auto dell’attaccante è stata distrutta, mentre il tram, che è passato con il rosso, è uscito dalle rotaie. “Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio” sono state le sue prime parole. Da ricostruire la dinamica dell’incidente.

⚠️Incidente per Ciro #Immobile poco fa distrutta la parte frontale della sua nuova vettura, scoppio degli airbag. Un frontale con un tram a Piazza delle 5 giornate. Il calciatore sta bene, spavento per i bambini a bordo ci dicono dei testimoni oculari. Fonte ➡️ @IlarioDiGiovamb… pic.twitter.com/VftNyuPk7p — LazioSpace (@LazioSpace) April 16, 2023

Ciro Immobile, incidente a Roma: coinvolte sette persone

Nell’incidente, oltre a Ciro Immobile, sono rimaste coinvolte altre sette persone, comprese le due figlie del calciatore e alcuni passeggeri del tram. Sono stati tutti portati al policlinico Gemelli e non sarebbero in pericolo di vita. Nel video diffuso sui social si vedono i danni alla macchina e il tram fuori dalle rotaie, mentre Ciro Immobile spiega che il tram è passato con il rosso.