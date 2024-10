Cisco Italia, Manghi: "Cruciale performance reti, ma non è solo velocità dati"

Cisco Italia, Manghi: "Cruciale performance reti, ma non è solo v...

Milano, 15 ott.(Adnkronos) – "Le performance? Sono cruciali ma le performance non sono solo la velocità con cui viaggiano i dati e le informazioni, ma anche le funzionalità che noi siamo in grado di inserire nelle reti, la capacità di automazione, di autoconfigurarsi". Lo ha detto Gianmatteo Manghi, amministratore delegato Cisco Italia, al Comolake di Cernobbio. Le reti, ha sottolineato, sono diventate fondamentali ormai per una serie numerosa di attività: "Il funzionamento di un ospedale, di un'autostrada, di una rete ferroviaria", ha sottolineato.