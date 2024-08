Cisgiordania, assalto coloni in un villaggio: condanna internazionale

Roma, 16 ago. (askanews) – Nelle immagini fornite da un residente di Jit, un piccolo villaggio della Cisgiordania, a Ovest di Nablus, si vede il momento dell’attacco da parte dei coloni israeliani, che ha provocato almeno un morto e alcuni feriti. Il ministero degli Esteri palestinese ha parlato di “terrorismo di stato organizzato” e lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che considera l’attacco della “massima gravità” e che i responsabili “saranno arrestati e processati”.

Almeno un centinaio di estremisti ebrei, molti armati e mascherati, hanno fatto irruzione nel paesino sparando e incendiando case e auto. In centinaia hanno partecipato al funerale a Jit del 23enne ucciso nell’assalto, Rashee Seda.

Ferma condanna è arrivata anche dalla comunità internazionale; in particolare la denuncia congiunta dei ministri degli Esteri di Francia e Regno Unito, Stephane Sejourne e David Lammy, in una conferenza stampa a Gerusalemme. “Qualsiasi atto che destabilizzi un processo di negoziazione e la conclusione di un accordo, in particolare sul cessate il fuoco è inaccettabile e ancor più inaccettabile in questi tempi”, ha dichiarato Séjournériferendosi ai tentativi di negoziare una tregua tra Israele e Hamas da parte di mediatori americani, egiziani e del Qatar. n”Le scene di questa notte, gli incendi e le fiamme degli edifici, le bombe molotov lanciate contro le auto, la furia diffusa e la caccia alle persone nelle loro case, sono ripugnanti: le condanno con la massima fermezza”, ha aggiunto Lammy.

Il capo della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha dichiarato oggi su X che proporrà sanzioni contro i “complici dei coloni”, inclusi diversi membri del governo israeliano. L’attacco getta un’altra ombra pesante su un tentativo di accordo già delicato e in bilico.