Cisgiordania, forze israeliane fanno irruzione nei negozi di cambio

Ramallah, 27 mag. (askanews) – Le forze israeliane hanno fatto irruzione in alcuni negozi di cambio valute in diverse città della Cisgiordania, tra cui Ramallah e Nablus, accusando la società madre di “legami con organizzazioni terroristiche”.

Un avviso dell’esercito israeliano lasciato a Ramallah recitava: “Le forze israeliane stanno prendendo provvedimenti contro la Al-Khaleej Exchange Company a causa dei suoi legami con le organizzazioni terroristiche”.

Un giornalista della France presse, presente sulla scena, ha riferito di diversi veicoli dell’esercito all’ingresso del negozio, mentre i soldati uscivano trasportando oggetti coperti da un telo. Due veicoli hanno scortato uno dei dipendenti del negozio fuori dai locali.

Anche a Nablus, le forze israeliane hanno fatto irruzione in un secondo negozio di cambio appartenente alla società Al-Khaleej, così come in un negozio di oro. Alcuni residenti palestinesi sono stati visti scontrarsi con l’esercito durante il raid.