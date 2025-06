Cisgiordania, soldati israeliani uccidono un palestinese di 15 anni

Milano, 26 giu. (askanews) – Il Ministero della Salute dell’Autorità Nazionale Palestinese riferisce che un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalle truppe israeliane nella città di Al-Yamoun, nel nord della Cisgiordania. I palestinesi hanno manifestato per esprimere la propria rabbia per i continui attacchi dei coloni, supportati dall’essercito israeliano.

“Hanno attaccato donne e bambini, e quando il giovane è uscito per difendere la sua famiglia gli hanno sparato alla testa senza preavviso e senza motivo – racconta un testimone, Talat Sami – Tutto questo è sotto i vostri occhi. Questi coloni, che ogni notte scorazzano nel villaggio, hanno terminato l’attacco nel villaggio di Kafr Malik, quindi si sono trasferiti in un altro villaggio. Il colono non si muove mai se non sotto la protezione dell’esercito israeliano”.