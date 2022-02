Cisl: a Taormina congresso regionale con Sbarra, Carfagna e Musumeci (2)

(Adnkronos) – Mercoledì 2 la tabella di marcia congressuale prevede gli interventi, in mattinata, di Giulia Giuffrè, portavoce dell'Osservatorio contro la violenza di genere nei luoghi di lavoro, 6Libera; Ekatherina Ziuzuk dell'associazione Supolka che riunisce i profughi bielorussi in Italia, e di Maria Falcone, presidente della fondazione intitolata al fratello Giovanni. A seguire, le operazioni di voto per l'elezione del nuovo segretario e della nuova segreteria regionali, che dovrebbero concludersi intorno alle 14.