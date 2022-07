Una cisterna di farina trasportata da un tir si è ribaltata sulla superstrada Fi-Pi-Li, in Toscana: ferito il conducente del mezzo pesante.

Incidente stradale lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi del casello di Pontedera, dove un’autocisterna che trasportava farina si è ribaltata.

Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’auto che non ha potuto evitare l’impatto.

L’autista del mezzo pesante è stato estratto dalle lamiere ed affidato alle cure del 118, dopo che è rimasto ferito nell’impatto, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell’automobile.

I soccorsi e i lavori per ristabilire la viabilità

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cascina e Pontedera, e un’autogru arrivata dal comando di Pisa.

I disagi alla circolazione sono stati importanti.

Mentre i pompieri erano a lavoro per mettere in sicurezza il tir coinvolto nell’incidente, la circolazione ha potuto procedere su una sola corsia di marcia su entrambe le carreggiate. In seguito, la strada è stata chiusa temporaneamente per permettere la rimozione del mezzo pesante.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento della cisterna sulla strada.