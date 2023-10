Un’aggressione davvero immotivata e violentissima si è consumata nella serata di sabato all’uscio di un appartamento di Brindisi. Un uomo di 52 anni ha attirato la sua vicina di casa fuori dalla porta e l’ha accoltellata.

Accoltella vicina di casa, arrestato 52enne: il caso

L’uomo, che soffre di problemi psichici, si è recato di fronte all’uscio della casa della ragazza di 17 anni, sua vicina, e ha citofonato al campanello. Pochi attimi dopo, la ragazza si è presentata all’ingresso e, senza nessun motivo apparente, l’uomo ha estratto un coltello, menando un pericoloso fendente verso di lei. La giovane si è accasciata al suolo e ha gridato, mentre sul posto accorrevano i suoi parenti. Il 52enne è fuggito subito dopo, facendo ritorno al suo appartamento.

Accoltella vicina di casa, arrestato 52enne: l’arrivo dei carabinieri

I carabinieri sono giunti sul posto qualche attimo dopo e si sono subito recati alla casa del 52enne. L’uomo, in quel momento, era ancora in possesso dell’arma usata nell’aggressione. Il 52enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La ragazza, nel frattempo, è stata portata in ospedale, dove è stata ricoverata d’urgenza e già operata. Al momento le sue condizioni di salute sono giudicate stabili, seppur continuino ad essere gravi.