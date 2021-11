Oliveri (ME), Terre Roveresche (PU), Forlimpopoli (FC), Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con ANCI, per l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale.Â