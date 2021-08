Città del Messico, incendio nella metropolitana Pino Suárez: nessun ferito grave

Nella stazione Pino Suárez di Città del Messico è divampato un incendio che ha terrorizzato i passeggeri in viaggio e causato intossicazioni da fumo.

Un incendio di considerevoli dimensioni è stato segnalato nella stazione Pino Suárez di Città del Messico, capitale del Messico. L’evento ha reso indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco e dei paramedici che hanno provveduto a evacuare l’area e a soccorrere i passeggeri affetti da intossicazioni da fumo e in evidente stato confusionale.

Al momento, tuttavia, le autorità hanno comunicato che nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi in seguito al divampare delle fiamme.

Nel pomeriggio di venerdì 6 agosto, la stazione Pino Suárez, che caratterizza la linea 1 della metropolitana di Città del Messico, è stata improvvisamente travolta dallo scoppio di un incendio.

Il rogo scoppiato all’interno dei locali della stazione Pino Suárez ha provocato intossicazioni da fumo in svariati passeggeri che si trovavano nella metropolitana al momento dell’esplosione e scatenato panico e reazioni di shock tra i presenti.

Il drammatico evento è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine che si sono rapidamente attivate, recandosi sul luogo.

Presso la stazione interessata dall’incendio, infatti, si sono recati i vigili del fuoco e il personale paramedico. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’area ed evacuare la struttura mentre i paramedici hanno prestato soccorso ai feriti e ai passeggeri in stato confusionale.

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, non sono stati individuati soggetti feriti in modo grave a causa delle fiamme.

Secondo i primi rapporti diffusi, inoltre, pare che l’incendio abbia avuto origine poco dopo la caduta di un oggetto non ancora definitivamente identificato sui binari della metropolitana. La caduta dell’oggetto, che – da una prima osservazione – potrebbe essere compatibile con uno pneumatico usato per le biciclette, ha dato vita a un violento cortocircuito.

Le autorità, in seguito all’incidente, hanno invitato tutti i cittadini che usufruiscono e beneficiano dei servizi offerti dalla linea 1 della metropolitana di Città del Messico a prestare maggiore attenzione ai propri beni quando si trovano in prossimità dei binari.

Intanto, il servizio è stato temporaneamente sospeso ma le autorità della metropolitana di Pino Suárez hanno garantito che verrà ristabilito al più presto.

Lo scoppio dell’incendio è stato immortalato in svariati video diventati virali sui social network. A questo proposito, le clip che circolano sul web mostrano una grande quantità di fumo che imperversa nei locali della stazione Pino Suárez, tra le tappe principali della linea 1 che si estende tra Pantitlán e Observatorio.

Inoltre, i video mostrano anche il personale della metropolitana che invita cordialmente i passeggeri a uscire dal treno e indirizzarsi verso le uscite della stazione.

BREAKING: Explosion reported in Pino Suárez metro station in Mexico City, smoke everywhere.pic.twitter.com/OLJAwRYmPy

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 6, 2021