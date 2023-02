Città del Messico, poliziotti s'addestrano con la Realtà Virtuale

Città del Messico, 20 feb. (askanews) – Un ambiente virtuale in cui i poliziotti di Città del Messico si addestrano ad affronatre il crimine nella capitale Messicana. È il più grande Virtual Reality Training Center dell’America Latina che permette agli agenti di prepararsi, a basso costo e in modo sicuro, ad affrontare le più disparate situazioni che potrebbero incontrare nell’ambito della loro attività professionale quotidiana.

“È un cambiamento radicale del modo in cui possiamo prepararci – spiega l’istruttore, Marco Antonio Garcia – una svolta di 180 gradi nell’addestramento, in questo centro ora i poliziotti possono addestrarsi in un ambiente virtuale, totalmente immersivo con stimoli che portano all’alterazione del ritmo cardiaco, alla dilatazione delle pupille e perfino con stimoli uditivi degli spari delle armi replicate, tutto insieme ma in modo totalmente sicuro, al 100%”.

Nello scenario in corso, l’unità di poliziotti è stata chiamata a intervenire per liberare una ragazza tenuta in ostaggio da un uomo armato in un mercato all’aperto nella zona di Tepito, un’area della Capitale con un’alta concentrazione di violenza. Tutto è stato ricreato alla perfezione con l’aiuto della Realtà Virtuale e l’alto livello di rischio percepito attiva tutti i sensi, aumentando l’efficacia dell’allenamento.

“Gli istruttori osservano gli errori che vengono commessi – spiega Griselda – così poi possono spiegare ai poliziotti come e dove migliorare”.

Come accade, per esempio, per i piloti d’aereo, aver vissuto situazione ad alto livello di stress durante l’addestramento al simulatore, permette ai poliziotti di essere più pronti e reattivi di fronte a situazioni analoghe reali quando sono per strada.