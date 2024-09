Cittadinanza: Barelli, 'con Ius scholae percorso più serio'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Questo è un tema che è già stato dibattuto nella scorsa legislatura e c'era anche una partecipazione positiva da parte di Fdi. Non è un tema che nasce col caldo dell'estate. La nostra proposta, che presenteremo agli alleati, dic...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Questo è un tema che è già stato dibattuto nella scorsa legislatura e c'era anche una partecipazione positiva da parte di Fdi. Non è un tema che nasce col caldo dell'estate. La nostra proposta, che presenteremo agli alleati, dice che l'ottenimento della cittadinanza passa dalla frequentazione scolastica. La posizione di Fi è di rendere più serio e garantista ai fini dell'inclusione l'attuale norma per la cittadinanza". Così il capogruppo di Fi, Paolo Barelli, a In Mezz'ora su Rai3.