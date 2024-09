Cittadinanza: Boccia, 'quorum bellissima notizia, al lavoro anche in Parlamento'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “La notizia del raggiungimento del quorum delle 500mila firme per il referendum sulla cittadinanza è una bellissima notizia. E’ la dimostrazione che il nostro Paese è consapevole del fatto che inclusione e coesione sociale sono garanzie di futuro per la nostra società". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Continuare a negare la cittadinanza a chi vive nel nostro Paese e contribuisce alla crescita della nostra società è una forma di discriminazione che mina i principi di uguaglianza e rende le nostre comunità meno integrate e meno capaci di esercitare diritti e doveri. Ora ci batteremo in Parlamento per una legge di civiltà con la nostra proposta, presentata sia alla Camera che al Senato, che riconosce la cittadinanza a chi nasce da un genitore che risiede in Italia da almeno un anno, e a chi completa un ciclo di studi in Italia. Ma le 500mila firme raggiunte oggi sono davvero una bella e significativa notizia”.