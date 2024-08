Cittadinanza: Bonelli, 'non sia pretesto, approviamo lo ius scholae con chi ci sta'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Il tema dello Ius Scholae non può essere relegato a mero argomento di dibattito estivo o, peggio ancora, a pretesto per litigi interni alla maggioranza. Questo è un tema di giustizia sociale, di inclusione e di futuro per migliaia di cittadine e cittad...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Il tema dello Ius Scholae non può essere relegato a mero argomento di dibattito estivo o, peggio ancora, a pretesto per litigi interni alla maggioranza. Questo è un tema di giustizia sociale, di inclusione e di futuro per migliaia di cittadine e cittadini che, pur essendo cresciuti, educati e formati in Italia, non vedono riconosciuti i propri diritti fondamentali”. Lo dice il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli.

“Il nostro Paese non può continuare a ignorare questa situazione. È arrivato il momento di un’azione concreta e responsabile da parte del Parlamento. Ai gruppi parlamentari diciamo chiaramente: concordiamo una legge e approviamo lo Ius Scholae con chi ci sta. Lasciamo da parte le divisioni ideologiche e lavoriamo insieme per garantire il diritto alla cittadinanza, un diritto che non può più essere rimandato”, conclude.