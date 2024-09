Cittadinanza: Boschi, 'da FI cinismo politico'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Forza Italia ha fatto una campagna estiva, creando aspettative di avere diritti in più in chi oggi vive in Italia e fa parte della nostra comunità, per poi fare l’ennesimo passo indietro. È vero e proprio cinismo politico”. Cos&igra...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Forza Italia ha fatto una campagna estiva, creando aspettative di avere diritti in più in chi oggi vive in Italia e fa parte della nostra comunità, per poi fare l’ennesimo passo indietro. È vero e proprio cinismo politico”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, intervenendo alla festa dell’Unità a Milano.

“Noi abbiamo presentato una proposta che riparte dalla formulazione del 2017, che – spiega – fu votata alla Camera da una parte del centro destra. Ma siamo pronti a sederci al tavolo con chiunque, siamo disponibili a votare qualunque legge che riconosca un diritto in più e che non sia una presa in giro. Purtroppo, dopo quello che è accaduto in queste ore, con la retromarcia di Fi sul carcere per le donne incinta o con bambini con meno di un anno dopo mesi di dichiarazioni di Tajani a favore di telecamera, sorgono dubbi che Forza Italia possa portare avanti una battaglia per i cittadini invece che nell’interesse del partito”, conclude.