Cittadinanza: Cattaneo, 'iniziativa parlamentare su Ius Scholae, posizione Fi chiara'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Lo Ius scholae sarà un'iniziativa di carattere parlamentare, non un’azione di governo. Noi siamo fedeli al programma del centrodestra, ma nel momento in cui ci saranno iniziative parlamentari, Forza Italia ribadirà la sua posizione che è sempre la stessa: concludere un ciclo di studi di 10 anni per ottenere la cittadinanza". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito, ospite di Omnibus su La7.

"Su temi delicati come questo non possono esserci bandierine di sorta e Forza Italia sta cercando una mediazione di buon senso. Piuttosto è la sinistra che ha posizioni ideologiche. Basti pensare alla legge Zan che è naufragata per colpa di chi in quello schieramento ha radicalizzato le proprie idee, escludendo così qualsiasi discussione proficua”.