Cittadinanza: Fratoianni, 'italiani più avanti di chi governa'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "Il Referendum Cittadinanza ha raggiunto le 500mila firme. Ancora una volta l'Italia dimostra di essere molto più avanti di chi la governa". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "Adesso bisogna continuare a firmare, anche solo per vedere la destra sempre più in crisi di nervi – conclude il leader di Si – di fronte a un'Italia che non conoscono e che si rifiutano di vedere. Riprendiamoci i diritti, un voto alla volta".