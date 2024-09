Cittadinanza: Gasparri (Fi), 'noi faremo proposte, altri potranno votarle'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Non accettiamo lezioni da nessuno, men che meno dai grillini. Antonio Tajani sta ponendo con serietà, insieme a tutta Forza Italia, un problema riguardante l'accesso alla cittadinanza italiana. Le leggi vigenti devono essere oggetto di riflessione. Noi non votiamo emendamenti altrui, ma, come abbiamo detto in maniera molto chiara, avanzeremo attraverso i nostri gruppi parlamentari una precisa proposta, che discuteremo prima nel centrodestra. Non si fa il giochino dell'emendamento, la politica del nulla, dell'ignoranza e della provocazione tipica dei grillini, personaggi venuti dal nulla dove presto ritorneranno. Forza Italia fa le sue proposte, non vota le carnevalate altrui. Non facciamo passi indietro, ma ne facciamo avanti nella politica, nel consenso e nella credibilità". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri

"Saremo noi a impostare il dibattito con la nostra proposta che deve garantire frequentazione della scuola decennale, verifiche alla fine di questi dieci anni e altri criteri che riguardano coloro che per ragioni di ascendenza rivendicano la cittadinanza italiana. Il giochino degli emendamenti e le sortite estemporanee da ignoranti, tra l’altro fuori contesto e senza possibilità di replica, come ha giustamente sottolineato il ministro Tajani, che era in Senato per rispondere ad interrogazioni in tema di politica estera e non per partecipare ad un dibattito politico come segretario nazionale di Forza Italia, le lasciamo a grillini e sinistre. Noi faremo delle proposte. Gli altri, se saranno in grado di capirle, potranno valutarle ed eventualmente votarle”, conclude.