Cittadinanza: Gasparri, 'testo Fi pronto, ciclo studi di 10 anni'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Forza Italia vuole dare la cittadinanza a tutti quei ragazzi che abbiano frequentato un ciclo di studi di dieci anni nel nostro Paese, a prescindere da dove siano nati. Questo è il concetto che noi affermiamo, molto simile alla tesi sostenuta nel passato anche in partiti nostri alleati. Il testo poi potrà essere condiviso o meno, ma non c’è nulla di rivoluzionario. Oggi a 18 anni, se sei in Italia da dieci anni, puoi chiedere la cittadinanza, anche se sei analfabeta e non sei mai andato a scuola. Con la nostra proposta, invece, già a sedici anni si può presentare la richiesta. Quindi quando leggeranno il nostro testo sarà difficile dire di ‘no’ perché la differenza, rispetto al regime attuale, è un anticipo breve temporale, ma con una verifica qualitativa significativa. Conoscere la lingua, i principi ed i valori del nostro Paese è fondamentale". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, su Rainews24.