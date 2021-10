Cittadinanza: Letta, 'nuova legge è fondamentale'

Roma, 6 ott (Adnkronos) – "In Parlamento il Pd è il 12 per cento perchè perdemmo nel 2018 e abbiamo subito delle scissioni. Quando si vede uno scarto tra le cose che noi proponiamo e quello che accade in Parlamento non è dovuto alla nostra scarsa volontà ma perchè questo Parlamento è costruito così".

Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina parlando della legge sulla cittadinanza.

"Noi continueremo a tentare ma se non ci riusciremo in questa legislatura ne faremo bandiere importanti per la nostra campagna elettorale nel 2023 -ha spiegato il segretario del Pd-. E' un grande peccato non averlo fatto nella scorsa legislatura, ci siamo arrivati vicini ed e' stato un errore: una nuova legge sulla cittadinanza e' assolutamente fondamentale".