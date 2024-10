Cittadinanza: Lupi, 'utile confrontarsi per trovare sintesi'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “E’ sempre utile confrontarsi in maggioranza sulle proposte che vengono portate in Parlamento, lo faremo anche stavolta sul tema dello Ius Scholae e troveremo la sintesi. Siamo assolutamente contrari ad allentare i criteri per la concessione della cittadinanza ...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “E’ sempre utile confrontarsi in maggioranza sulle proposte che vengono portate in Parlamento, lo faremo anche stavolta sul tema dello Ius Scholae e troveremo la sintesi. Siamo assolutamente contrari ad allentare i criteri per la concessione della cittadinanza come vorrebbe la Sinistra, ma siamo altrettanto convinti che si possano valutare percorsi per darla con più celerità a chi ne ha i requisiti. In ogni caso nessuno nel Centrodestra presterà il fianco alle strumentalizzazioni delle opposizioni”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.