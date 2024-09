Cittadinanza: Magi, ‘colleghi ‘costituzionalisti’ facciano fare lavoro a Consulta’

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - “Referendum bocciato perché propositivo? Penso che chi lo dice non lo abbia letto, ma soprattutto il quesito non innova la legge, prende una previsione che già c’è ed è riservata a una particolare categoria di persone che sono gli...

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – “Referendum bocciato perché propositivo? Penso che chi lo dice non lo abbia letto, ma soprattutto il quesito non innova la legge, prende una previsione che già c’è ed è riservata a una particolare categoria di persone che sono gli stranieri adottati da cittadini italiani, e toglie i limiti a quella previsione estendendoli a tutti”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa, rispondendo ai cronisti davanti alla Corte di Cassazione dopo il deposito delle firme per il referendum sulla cittadinanza. “Ci sono colleghi che fanno i costituzionalisti, ma lasciamo fare il lavoro ai costituzionalisti”, conclude Magi.