Cittadinanza: Magi, 'da oggi al via raccolta on line firme referendum'

Cittadinanza: Magi, 'da oggi al via raccolta on line firme referendum'

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Ci siamo! Finalmente si parte: da oggi potete firmare on line sulla piattaforma pubblica e gratuita, anche dall’indirizzo referendumcittadinanza.it, il referendum che consentirà di cominciare a cambiare la legge sulla cittadinanza”. Lo annuncia sui canali social il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Tutti coloro che nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, negli anni scorsi hanno detto di essere favorevoli a una riforma della legge sulla cittadinanza – sottolinea Magi – possono fare qualcosa di concreto firmando e facendo firmare: chiediamo che si dimezzi a cinque anni il periodo di legale soggiorno che i cittadini stranieri devono avere come requisito per la concessione della cittadinanza. Questo riguarda un bacino molto grande di persone che vivono in Italia e che sono già radicate nel nostro paese e che sono regolari, lavorano, hanno i figli che vanno a scuola. Riguarda – prosegue il segretario di +Europa – potenzialmente oltre due milioni di persone, più i loro figli, cioè tantissime bambine e tantissimi bambini".

"Cittadine e cittadini che vivono in Italia da anni e che come tutti noi danno un contributo al nostro paese ma che una legge ingiusta tiene ancora di fuori dalla cittadinanza”. Il referendum è stato presentato dalle associazioni Italiani senza cittadinanza, CoNNGI, Idem Network, Libera, Gruppo Abele, Società della Ragione, A Buon Diritto, ARCI, ActionAid, Oxfam, Cittadinanza Attiva, InOltre Alternativa progressista, dai partiti +Europa, Possibile, Partito Socialista, Radicali Italiani, Rifondazione Comunista e da personalità come Don Luigi Ciotti, Emma Bonino, Mauro, Riccardo Magi, Luigi Manconi, Ivan Novelli, Enzo Maraio, Benedetto Della Vedova, Antonella Soldo, Pippo Civati, Sonny Olumati, Simohamed Kaabour, Daniela Ionita, Francesca Druetti, Matteo Hallissey, Stefano Galieni. Il quesito mira al ritorno della legge in vigore fino al 1992, con il ripristino del termine di 5 anni di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei cittadini maggiorenni stranieri".