Cittadinanza: Mazzetti (Fi), 'siamo nella direzione giusta con fermezza e condivisione'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Forza Italia, grazie ad Antonio Tajani, ha posto il tema del miglioramento e la semplificazione delle norme per la cittadinanza, così tradurre ciò che nel programma c'è scritto in concretezza, con logica e non sterile ideologia. Ricordo che nel programma, insieme al contrasto all'immigrazione irregolare, si è deciso di inserire la proposta di 'favorire l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari', sul quale gli italiani sono stati concordi". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e segretario della commissione bicamerale per la Semplificazione.

"Il Paese è cambiato -aggiunge- e la politica deve seguirlo con norme chiare, semplici, applicabili, prevedendo diritti e anche doveri. Riconoscere gli immigrati regolari è imprescindibile visto il contributo che danno in settori chiave, dall'edilizia al manifatturiero fino ai servizi. Il grande consenso intorno alla proposta di Forza Italia dimostra che stiamo andando nella direzione giusta, con fermezza e condivisione".