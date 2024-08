Cittadinanza: Nevi, 'Berlusconi voleva lo ius scholae, disponibili a parlarne anche con il Pd'

Roma, 19 ago (Adnkronos) - "Stiamo ribadendo le nostre idee che portiamo avanti da tantissimo tempo a questa parte, non ultima la proposta dello Ius scholae che a veder bene è datata tre anni fa e veniva proprio dal fondatore del nostro partito Silvio Berlusconi: in particolare Berluscon...

Roma, 19 ago (Adnkronos) – "Stiamo ribadendo le nostre idee che portiamo avanti da tantissimo tempo a questa parte, non ultima la proposta dello Ius scholae che a veder bene è datata tre anni fa e veniva proprio dal fondatore del nostro partito Silvio Berlusconi: in particolare Berlusconi era favorevole ai due cicli scolastici per ottenere la cittadinanza e il tutto legato al tema del buon comportamento". Lo dice a 'Repubblica' il portavoce di FI Raffaele Nevi.

"Stiamo già lavorando a una nostra proposta e ne parleremo con gli alleati. Pensiamo che ci sia la possibilità di migliorare la già buona legge attuale sula cittadinanza e legarla alla formazione: senza automatismi ma come premio e coronamento di un percorso di integrazione", prosegue il deputato di Forza Italia.

"Ma per carità, non abbiamo chiesto di fermare l’azione di governo per parlare di Ius scholae. Noi siamo per andare avanti sul programma ma se dovesse arrivare una mozione del Pd sull’argomento penso che ne possiamo discutere all’interno del centrodestra e in Parlamento. Come ha detto Luca Zaia, su alcuni argomenti, anche se fuori da accordi di governo, possiamo essere liberi da vincoli, specie sui diritti", dice ancora Nevi.