Cittadinanza: Nevi (Fi), 'in prima linea contro quelle false'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Forza Italia e il ministro degli Esteri Tajani sono in prima linea contro il business delle cittadinanze false ed è anche per questo che abbiamo proposto una forte stretta in questo ambito, affinché non siano concesse in modo automatico e senza una corretta integrazione. Grazie all'impegno del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, infatti, è stata operata una importante rete di controlli in merito al rilascio delle cittadinanze da parte dei consolati esteri attraverso il meccanismo dello ius sanguinis, arginando la produzione di documentazione vecchia e spesso falsa”. E’ quanto dichiara in una nota il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi.

“È grazie al suo intervento che sono state individuate, così, persone implicate addirittura nella guerra contro Israele, in Libano. Queste sono le risposte concrete a chi strumentalmente ci attacca sostenendo che vogliamo regalare la cittadinanza a tutti. È esattamente il contrario dal momento che la proposta di Forza Italia dello Ius Italiae lega la cittadinanza alla frequentazione regolare della scuola dell'obbligo, per impedire che sia data in modo automatico a 18 anni, come avviene oggi, e senza un vero percorso di integrazione. Se non si vuole regalare il diritto a essere italiani – come strumentalmente qualcuno ci accusa di voler fare – è necessario sostenere e approvare lo ius Italiae”, conclude.