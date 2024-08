Cittadinanza: Renzi, 'svolta FI? No, cercano solo visibilità'

Roma, 23 ago (Adnkronos) - La svolta liberale di Forza Italia sui diritti è credibile? "No, purtroppo no. Come non lo è stato sulle carceri o sulla giustizia. Forza Italia cerca visibilità, ma in Parlamento servono gli articoli delle leggi, non quelli dei giornali", ri...

Roma, 23 ago (Adnkronos) – La svolta liberale di Forza Italia sui diritti è credibile? "No, purtroppo no. Come non lo è stato sulle carceri o sulla giustizia. Forza Italia cerca visibilità, ma in Parlamento servono gli articoli delle leggi, non quelli dei giornali", risponde Matteo Renzi in una intervista a Qn.

Ma se gli azzurri sullo ius scholae stanno bluffando, non conviene vedere le loro carte? "Abbiamo presentato una proposta di legge che ricalca fedelmente quella approvata alla Camera sotto il mio governo e bloccata al Senato con il governo successivo. Fu frutto di una mediazione tra l’allora ministra Boschi e l’allora capogruppo Ncd Lupi. Adesso vedremo se Forza Italia voterà a favore", spiega il leader di Iv.

"La novità di questa estate mostra per la prima volta la destra che inizia a dividersi e la sinistra che prova a unirsi. Non faccio profezie, ma chi arriva alle elezioni unito vince. Chi arriva diviso perde. È matematica, non preveggenza", sottolinea tra le altre cose Renzi.