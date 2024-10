Cittadinanza: Renzi, 'Tajani decida, o fedele a sua proposta o a Meloni'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Sullo Ius Culturae eravamo a tanto così, anche Berlusconi era d'accordo. Ora si chiama Ius Scholae ma qui c'è un atteggiamento di Tajani: ha fatto tutto agosto dai cattolici a dire 'faremo lo Ius Scholae' e poi a settembre ha detto di no e oggi, a ottobre, mi dice 'non lo so'. Se dici che resti fedele alla proposta, la voti. Se resti fedele alla Meloni, non la voti". Così Matteo Renzi a Porta a Porta su Rai1.