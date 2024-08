Cittadinanza: Romeo, 'proposta Fi mina stabilità Governo'**

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Non si vede la necessità di modificare" la legge sulla cittadinanza, "non è nel programma elettorale di centrodestra, non una priorità, non è nell'agenda di governo. Sinceramente faccio un po' a fatica a capire i colle...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Non si vede la necessità di modificare" la legge sulla cittadinanza, "non è nel programma elettorale di centrodestra, non una priorità, non è nell'agenda di governo. Sinceramente faccio un po' a fatica a capire i colleghi di Forza Italia. Non è che infastidisce la Lega che ha una sua posizione chiara e ribadisce il suo no" alla modifica. "Visto che offre una sponda alle opposizioni su questa tematica rischia di minare seriamente la stabilità del Governo". Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ospite a 'Di sera' su Retequattro.

"A che pro? Presentano una proposta di legge in Parlamento e la approvano con i voti della sinistra? Che cosa potrebbe capitare? Sinceramente -ha ribadito l'esponente del Carroccio- troviamo un po' curiosa questa insistenza, posso comprendere che uno lanci un'idea, però insistere in questa direzione non so dove possa portare".