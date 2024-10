Cittadinanza: Salvini, 'proposta di legge Forza Italia non mi interessa'**

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Quello sull'ipotesi di una nuova legge sulla cittadinanza "è un dibattito che nelle piazze italiane vale a zero". Un'eventuale proposta di legge di Forza Italia "non mi interessa, non è un'emergenza, non è nel programma di...

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Quello sull'ipotesi di una nuova legge sulla cittadinanza "è un dibattito che nelle piazze italiane vale a zero". Un'eventuale proposta di legge di Forza Italia "non mi interessa, non è un'emergenza, non è nel programma di Governo, non abbiamo chiesto i voti per questo, la gente non mi chiede di lavorare sulle cittadinanze da dare in omaggio". Lo ha affermato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Live in' su Sky Tg 24.