Cittadinanza, Sbarra: basta ideologie, discutiamo nel merito

Rimini, 22 ago. (askanews) – Sul tema della cittadinanza per i migranti, “penso sia necessario abbandonare la demagogia e le ideologie, porre fine alle strumentalizzazioni e lavorare insieme per aprire una prospettiva diversa”. A chiederlo è il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del Meeting di Rimini.

“La Cisl ritiene che i tempi in Italia siano maturi anche per percorsi di vera inclusione e di vera integrazione. La cittadinanza italiana non può non essere riconosciuta a figli di migranti nati in Italia che vivono in Italia che frequentano le scuole italiane – ha aggiunto – La Cisl è stata sempre impegnata nel sostenere percorsi di Ius culturae e di Ius scuola e da questo punto di vista penso che l’appello (del governatore di Bankitalia Panetta, ndr) non può che essere rivolto a tutte le forze responsabili. Abbassiamo le bandiere ideologiche, rompiamo questo schema di eccessivi fondamentalismi e discutiamo nel merito”.