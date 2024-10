Cittadinanza: Schlein, 'pronti a dialogo su proposte opposizioni'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Sosterremo il referendum per la cittadinanza che ha superato molto velocemente le 500mila firme richieste, e al contempo saremo pronti a dialogare anche con altre forze politiche su proposte, anche diverse dalla nostra, se consentono un avanzamento. Saremo aperti a...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Sosterremo il referendum per la cittadinanza che ha superato molto velocemente le 500mila firme richieste, e al contempo saremo pronti a dialogare anche con altre forze politiche su proposte, anche diverse dalla nostra, se consentono un avanzamento. Saremo aperti al dialogo a partire dalle nostre posizioni e saremo disponibili, sì, ma non a prendere in giro le aspettative legittime di chi da più di trent'anni ormai aspetta questa riforma". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.