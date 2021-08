Cittadinanza: Serracchiani, 'da Salvini solita propaganda, estendere diritti un vantaggio'

Roma, 11 ago (Adnkronos) – "Salvini insiste nel mettere insieme questioni diversissime per mera propaganda e per timore di altre contestazioni nel partito. Una legge sul diritto di cittadinanza non c'entra nulla con la questione dei flussi migratori". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"Tantissime ragazze e ragazzi sono italiani di fatto ma non di diritto. Approvare una norma che sani questa situazione è una questione di civiltà, di giustizia, di buonsenso. Estendere i diritti non è mai un pericolo per la società ma un vantaggio e un arricchimento per tutti", aggiunge.