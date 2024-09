Cittadinanza: sprint finale ma piattaforma firme in tilt, aderisce anche Elena Cecchettin**

Roma, 23 set. (Adnkronos) - 'Impossibile raggiungere il server'. Per diverse ore oggi gli utenti si sono trovati questa scritta sulla pagina del ministero della Giustizia per le firme on line per il referendum sulla cittadinanza. Un tilt che ha rallentato la raccolta firme - al momento olt...

Roma, 23 set. (Adnkronos) – 'Impossibile raggiungere il server'. Per diverse ore oggi gli utenti si sono trovati questa scritta sulla pagina del ministero della Giustizia per le firme on line per il referendum sulla cittadinanza. Un tilt che ha rallentato la raccolta firme – al momento oltre 300mila – proprio nei giorni decisivi per raggiungere la soglia delle 500mila entro fine mese, ha denunciato Riccardo Magi: "Stavamo viaggiando a un ritmo di circa 10mila firme all’ora quando la piattaforma pubblica per la raccolta firme del ministero è andata in tilt… per le troppe firme". Una "gravissima inefficienza" della piattaforma governativa, rimarca il segretario di Più Europa.

La situazione nel pomeriggio si è poi sbloccata e quindi ripartito il flusso delle adesioni che, grazie anche all'appello di personalità note come Ghali e Zerocalcare, ha registrato un boom. Lo conferma anche la nota del ministero: "La piattaforma digitale istituita dal Ministero della Giustizia per la raccolta delle firme per i referendum ha ripreso regolarmente a funzionare. Il blocco segnalato in queste ore era dovuto ad una richiesta eccezionale di accessi che ha portato ad oltre sessantamila tentativi in un’ora, causando il blocco del sistema".

Tante le personalità che hanno firmato sia del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo: don Luigi Ciotti, Roberto Saviano, Alessandro Barbero, Matteo Garrone, Julio Velasco, Giobbe Covatta, Patrick Zaki, Malika Ayane, Giuliano Sangiorgi, Levante, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Anna Foglietta, Paola Turci, Myss Keta, Subsonica, Kasia Smutniak solo per citarne alcuni. C'è anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, per il cui femminicidio oggi è iniziato il processo a Venezia nei confronti di Filippo Turetta.

Tra i politici oltre a Emma Bonino, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, anche la segreteria del Pd, Elly Schlein e diversi parlamentari dem tra cui Roberto Speranza, Marco Furfaro, Simona Malpezzi ed altri. Il Pd sta anche portando avanti la strada parlamentare con proposte sia sullo Ius Soli che sullo Ius Scholae. E poi il socialista Enzo Maraio, Giulia Pastorella di Azione e oggi anche Matteo Renzi ha annunciato che firmerà on line per la cittadinanza.

"Il referendum sulla cittadinanza proposto da Più Europa e alcune associazioni -ha scritto Renzi nella enews- sta cercando disperatamente di raccogliere le firme. È una corsa contro il tempo perché nelle ultime ore si sono superate le trecentomila firme: in una settimana dobbiamo arrivare a mezzo milione. Mi farebbe piacere che il popolo delle Enews desse un aiuto a raggiungere l’obiettivo. Io firmerò online. Se vi va fatelo anche voi, grazie".

Molti anche i sindaci che hanno firmato da quello di Roma, Roberto Gualtieri, a quelli di Torino Stefano Lo Russo, di Bologna Matteo Lepore, di Firenze Sara Funaro, di Perugia Vittoria Ferdinandi, a quello di Ravenna e candidato presidente della regione Emilia Romagna per il centrosinistra, Michele De Pascale. Ed ancora il sindaco di Verona Damiano Tommasi, di Vicenza Giacomo Possamai, di Napoli Gaetano Manfredi tra gli altri. Oltre al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano.