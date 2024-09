Cittadinanza: Tajani, 'Fi presenterà pdl, prima ad alleati poi in Parlamento'

New York, 24 set. (Adnkronos) - "Noi presenteremo una nostra proposta di legge complessiva sulla cittadinanza, i nostri gruppi parlamentari si riuniranno nei prossimi giorni per discuterla, poi la presenteremo innanzitutto ai nostri alleati e poi la presenteremo in Parlamento. Ma non ci prestia...

New York, 24 set. (Adnkronos) – "Noi presenteremo una nostra proposta di legge complessiva sulla cittadinanza, i nostri gruppi parlamentari si riuniranno nei prossimi giorni per discuterla, poi la presenteremo innanzitutto ai nostri alleati e poi la presenteremo in Parlamento. Ma non ci prestiamo a operazioni politiche sfruttando il tema della cittadinanza, non votiamo emendamenti a sorpresa o risoluzioni presentate qua e là per cercare di dividere la maggioranza. E' una questione seria quella della cittadinanza e non può essere oggetto di giochini parlamentari". Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dei lavori dell'Unga, a New York. (segue)