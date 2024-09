Cittadinanza: Tajani, 'su ius scholae no passi indietro, ma no a emendamentino'**

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Sullo Ius Scholae noi non facciamo alcun passo indietro, però abbiamo idee chiare, siamo convinti che la questione della cittadinanza deve essere affrontata in maniera seria, stiamo lavorando, i nostri gruppi parlamentari sono in campo per un testo che riguar...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Sullo Ius Scholae noi non facciamo alcun passo indietro, però abbiamo idee chiare, siamo convinti che la questione della cittadinanza deve essere affrontata in maniera seria, stiamo lavorando, i nostri gruppi parlamentari sono in campo per un testo che riguardi complessivamente le concessioni della cittadinanza, compresa la cittadinanza che viene concessa con lo Ius Sanguinis e non si può affrontare la questione dello Ius Scholae con un emendamentino presentato in mezzo al decreto sicurezza, qua non è una questione di sicurezza e quindi era chiaramente una scelta strumentale". Lo ha detto Antonio Tajani, leader di Fi, a margine del question time in Senato, sul tema della cittadinanza.