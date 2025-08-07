Cittadini di cinque nazioni chiedono la sospensione delle vendite di armi a Israele

La crisi umanitaria a Gaza continua a suscitare reazioni forti in tutto il mondo. Ma cosa sta realmente accadendo? Un sondaggio recente, condotto in cinque nazioni – Brasile, Colombia, Grecia, Sudafrica e Spagna – ha rivelato un ampio sostegno per l’interruzione del commercio di armi con Israele. Questa iniziativa è emersa in seguito all’escalation delle violenze e delle atrocità segnalate a Gaza, dove si stima che oltre 60.000 persone, in gran parte donne e bambini, abbiano perso la vita.

La questione è delicata e tocca il cuore della comunità internazionale.

Il sondaggio: risultati e reazioni

Il sondaggio, commissionato dalla rete Global Energy Embargo for Palestine, ha messo in luce dati sorprendenti. In Spagna, il 58% degli intervistati sostiene la completa interruzione delle vendite di armi a Israele; la Grecia segue con il 57%, mentre in Colombia il 52% si esprime a favore di questa misura. E in Brasile? Solo il 37% chiede un fermo delle vendite, mentre in Sudafrica i numeri si attestano rispettivamente al 46% per la sospensione e al 20% per la riduzione delle vendite di armi. Cosa ci dicono questi dati sulle opinioni globali riguardo a questo conflitto?

Ana Sanchez, attivista della Global Energy Embargo for Palestine, ha rilasciato una dichiarazione incisiva: “La gente ha parlato, e si rifiuta di essere complice. Cittadini di tutto il mondo chiedono la fine del carburante che alimenta il colonialismo, l’apartheid e il genocidio.” A supporto di questa forte opposizione, anche Francesca Albanese, relatore speciale delle Nazioni Unite, ha esortato i paesi a tagliare i legami finanziari con Israele. La questione è diventata un tema centrale nelle discussioni internazionali, e le voci si fanno sempre più forti.

Condanna internazionale e reazioni politiche

La condanna delle azioni israeliane a Gaza ha trovato una particolare eco in Grecia e Spagna, dove il 61% e il 60% degli intervistati si oppone alle attuali operazioni militari. In Colombia, il 50% mostra il proprio dissenso, mentre in Brasile e Sudafrica solo il 30% si schiera contro l’operato di Israele. Questo divario mette in evidenza le diverse percezioni e sensibilità riguardo alla crisi di Gaza nel contesto globale. Ma perché esistono tali differenze di opinione?

Negli ultimi mesi, anche aziende come Maersk hanno iniziato a disinvestire da società collegate agli insediamenti israeliani, in risposta a campagne di sensibilizzazione sempre più incisive. La Norvegia ha annunciato una revisione degli investimenti del suo fondo sovrano, segnalando una crescente pressione su enti e aziende per distaccarsi da Israele. Questo trend potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nelle dinamiche commerciali internazionali.

Il futuro delle relazioni commerciali

Il sondaggio ha rivelato che il 41% degli spagnoli sarebbe “fortemente” favorevole a una decisione governativa per ridurre il commercio di armi, carburante e altri beni al fine di costringere Israele a fermare le violenze. Questo appello a un’azione concreta è supportato da David Adler, coordinatore della Progressive International, il quale afferma: “Il messaggio dei popoli del mondo è chiaro: vogliono azioni per porre fine all’assalto su Gaza, non solo parole.” Come risponderanno i governi a questa richiesta pressante?

Con la situazione a Gaza che continua a deteriorarsi, la crescente opposizione internazionale e la pressione su aziende e governi potrebbero portare a un cambiamento significativo nel panorama delle relazioni commerciali con Israele. La comunità internazionale è chiamata a rispondere a questa crisi umanitaria in modo deciso, e il tempo per agire è ora. Non possiamo restare a guardare, è necessario che ognuno di noi si faccia sentire.