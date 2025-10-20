Cittadini sudcoreani rimpatriati dalla Cambogia per accuse di truffa

Una situazione allarmante è emersa con il rimpatrio di 64 cittadini sudcoreani dalla Cambogia, dove erano stati trattenuti per presunti legami con truffe note come scam del maiale. Queste truffe si caratterizzano per l’inganno di vittime attratte da relazioni romantiche false e investimenti in piattaforme di criptovaluta fraudolente. La polizia sudcoreana sta intensificando le indagini per arrestare i sospetti coinvolti in queste operazioni illecite.

Dettagli del rimpatrio

Nel fine settimana scorso, i funzionari della National Police Agency di Seoul hanno confermato che, dei 64 individui rimpatriati, 58 sono sotto indagine e sono stati emessi mandati di arresto. Durante il rimpatrio, alcuni dei cittadini sudcoreani sono stati visti disembarcarsi in manette dall’aereo, evidenziando la serietà della situazione. Uno di loro è stato già arrestato, mentre altri cinque sono stati rilasciati.

Implicazioni delle truffe

Le autorità sudcoreane stimano che circa 1.000 cittadini siano attualmente coinvolti in centri di truffa in Cambogia. Questi lavoratori vengono frequentemente ingannati con offerte di lavoro fasulle e, successivamente, traffico in strutture dove sono costretti a partecipare a truffe online. Le vittime sono indotte a credere in relazioni sentimentali e manipolate emotivamente per investire denaro in schemi fraudolenti.

La risposta del governo sudcoreano

In risposta a questa crescente preoccupazione, il governo di Seoul ha inviato una delegazione in Cambogia per discutere la questione. Questa missione, guidata dal vice ministro degli Esteri e composta da funzionari di polizia e agenti dei servizi segreti, ha come obiettivo quello di combattere le reti di truffa e proteggere i cittadini sudcoreani. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla tragica morte di uno studente universitario sudcoreano, trovato senza vita dopo aver subito un presunto rapimento e tortura da parte di un gruppo criminale legato a queste truffe.

Restrizioni di viaggio e misure preventive

Oltre alle indagini in corso, il governo ha annunciato un divieto di viaggio per alcune aree della Cambogia, a causa delle preoccupazioni riguardanti il rapimento dei cittadini. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza dei sudcoreani all’estero e prevenire ulteriori incidenti.

Contesto più ampio delle truffe in Cambogia

Le truffe note come “pig butchering” hanno acquisito notorietà, in particolare dopo l’epidemia di COVID-19. Questa situazione ha portato a un aumento delle operazioni illecite nei centri di gioco e nei casinò, che sono stati in parte trasformati in centri di truffa. Le recenti misure adottate da paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, che hanno imposto sanzioni a un gruppo criminale multinazionale con sede in Cambogia, evidenziano la gravità del problema a livello globale.

Collaborazione internazionale contro la criminalità

Il procuratore generale degli Stati Uniti ha descritto le sanzioni come una delle azioni più significative contro il traffico di esseri umani e la frode finanziaria facilitata dal cyberspazio. Anche in Giappone, le forze dell’ordine hanno avviato operazioni contro individui coinvolti in schemi di truffa simili, dimostrando che il problema è diffuso e richiede una risposta coordinata.