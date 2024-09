Citterio (Acpv Architects): "Store illy di Monte Napoleone ricorda un caffè culturale"

Milano, 13 set. (Adnkronos) - “Abbiamo iniziato a lavorare a un'idea di flagship store per illy nel mondo e questo di via Montenapoleone potrebbe essere uno dei primi esempi. È molto milanese, con il suo cortile interno e, soprattutto, con queste stanze che ricordano un caffè...

Milano, 13 set. (Adnkronos) – “Abbiamo iniziato a lavorare a un'idea di flagship store per illy nel mondo e questo di via Montenapoleone potrebbe essere uno dei primi esempi. È molto milanese, con il suo cortile interno e, soprattutto, con queste stanze che ricordano un caffè culturale. Stanze che danno alle persone la possibilità di trovarsi qui anche per leggere. Mi sembrava molto interessante l’idea di un caffè che creasse questa qualità di ambiente”.

Sono le parole dell’architetto Antonio Citterio, Chairman e Founder dello studio Acpv aAchitects Antonio Citterio Patricia Viel, lo studio che due anni fa ha firmato il progetto di restyling del flagship store illy Monte Napoleone, a Milano.

Il secondo anniversario della riapertura è stato celebrato ieri sera con un evento esclusivo al civico 19 della celebre via dello shopping meneghina che ha fatto da elegante cornice a un percorso immersivo alla scoperta dell’universo illy, interamente dedicato agli ospiti del caffè.

Protagonista della serata la nuova Illetta, la macchina da caffè lanciata da illy a gennaio, disegnata proprio dall’architetto Citterio: “La collaborazione con illy è iniziata col progetto di Illetta ed è poi proseguita, come ormai succede nel mondo dell'architettura e del design: il prodotto diventa comunicazione. Il luogo di presentazione del prodotto è comunicazione”, racconta l’architetto.

La nuova Illetta porta il nome dell’omonima progenitrice lanciata nel lontano 1935, la prima macchina professionale da caffè ad alta pressione targata illy. Quella lanciata a gennaio mantiene le linee originali, ma gode del magistrale tocco dell'architetto Citterio: “Illetta è un prodotto straordinario. Nasce per essere una macchina che produce un caffè personalizzato, fatto apposta per te. Questa credo che sarà una grande rivoluzione nel mondo delle macchine del caffè”.