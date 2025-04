Citywave, CMB e Colombo Costruzioni alla posa della bandiera

Milano, 10 apr. (askanews) – Un nuovo importante traguardo per il cantiere di CityWave a CityLife: la cerimonia della posa della bandiera di mercoledì 9 aprile ha segnato il completamento delle strutture e l’inizio di una nuova fase di costruzione. Un traguardo simbolico e tecnico di grande valore per CMB e Colombo Costruzioni che hanno in carico la realizzazione dell’opera. Un progetto ambizioso, con numerose e complesse sfide costruttive. Abbiamo parlato con Aldo Mazzocco, Presidente Citylife e AD Generali Real Estate

“Quando si arriva al tetto di edifici così importanti è un momento emozionante ma è il risultato di migliaia di ore di lavoro, di ingegneri tecnici, di operai. E questo dopo quarant’anni che faccio questo mestiere è forse il cantiere più bello che abbia mai visto”.

È poi intervenuto Emiliano Cacioppo, Consigliere Delegato CMB:

“Stiamo realizzando questo lavoro con l’impresa Colombo Costruzione, nostro partner in altre iniziative. Questa è forse l’iniziativa che su Milano svetta sia in termini architettonici che in termini estetici. È un lavoro molto complicato ma riempie di gioia e motivazioni. Anche perché effettivamente è un ulteriore firma in questa città che sta diventando bellissima grazie a questo tipo di intervento e grazie al protagonismo delle imprese di costruzioni CMB Colombo”.

Cuore tecnico e simbolico del complesso, il primo in Italia a ottenere le più alte certificazioni di sostenibilità e connettività la Canopy: una struttura sospesa in legno pensata per collegare due edifici a geometria variabile con pannelli connessi tra loro da 400.000 viti, estendendosi con una linea fluida e ardita per una lunghezza di 140 metri. Una copertura che non ha precedenti nel panorama edilizio contemporaneo, pensata anche come impianto produttivo di energia rinnovabile capace di ridurre i consumi energetici del 30-40% rispetto a edifici analoghi con 11mila mq di pannelli fotovoltaici. Un intreccio di sfide tecniche e costruttive di altissimo livello: dalla posa dei cavi di sospensione, di pendenze oltre i 50 gradi passando per le sollecitazioni del vento che richiedono avanzati sistemi di smorzamento. È poi intervenuto Luigi Colombo, Presidente e Amministratore delegato di Colombo Costruzioni

“Noi stiamo realizzando questo intervento con CMB. Un intervento importante, difficile ed unico. È un qualcosa che a livello internazionale non era mai stato realizzato. È un lavoro complesso, però le due squadre delle due imprese stanno lavorando con grande determinazione e sicuramente riusciremo a completare questa importante realizzazione”.

Infine abbiamo parlato con Marco Beccati, Direttore tecnico Citylife:

“Questa è una giornata importante per Citylife. Siamo arrivati alla cerimonia della posa della bandiera che per tradizione l’abbiamo sempre fatta al getto dell’ultimo solaio, che è stato realizzato la settimana scorsa. Quindi adesso di solai orizzontali non ne abbiamo più e ci appresta il percorso difficile che è questa copertura innovativa in calcestruzzo e legno, che ci farà penare ma ci darà anche grandissime soddisfazioni”.

Il progetto CityWave, così come l’intero intervento di riqualificazione di CityLife, si inserisce nella strategia europea di Generali Real Estate che si posiziona fra i principali gestori immobiliari al mondo.