Civitanova, 18enne tedesco si getta dalla nave da crociera e muore

La vittima è un ragazzo tedesco di soli 18 anni che ha perso la vita lanciandosi in mare dal ponte della nave da crociera su cui era in vacanza con la madre e la sorella. Il giovane si è buttato dalla Costa Toscana poco dopo che la nave aveva lasciato il porto di Civitanova.

Ragazzo tedesco si getta dalla nave da crociera e muore in mare

Erano circa le ore 20 della serata di ieri, giovedi 13 Aprile, quando la Costa Toscana lasciava il porto di Civitanova per fare rotta verso Genova. A poche miglia di distanza dalla costa di partenza, però, un ragazzo tedesco, in quel momento sul ponte, decide improvvisamente di lanciarsi in mare. Il 18enne appoggia telefono e documenti, non ci pensa due volte e si butta. Tantissimi altri passeggeri hanno visto quanto successo e hanno chiamato i soccorsi. In poco tempo diverse scialuppe di salvataggio sono state calate in mare, ma per ritrovare il corpo del 18enne ci sono volute ore.

I motivi dietro a questo folle gesto

Il giovane è stato subito indentificato perché aveva lasciato i suoi documenti sul ponte, poco prima di prendere la decisione di suicidarsi. Le autorità hanno chiesto alla madre e alla sorella quali potessero essere i motivi che hanno spinto il 18enne a togliersi la vita ed entrambe le donne hanno confermato che soffriva di forte depressione.