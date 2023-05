Nel Marchigiano un venticinquenne è evaso dai domiciliari per trascorrere una serata in un bar: convalidato l'arresto e disposto l'ordine di firma in attesa della direttissima

Durante la nottata compresa tra lunedì 29 e martedì 30, un ragazzo venticinquenne residente a Morrovalle (MC) è stato arrestato a Monte San Giusto per essere evaso dagli arresti domiciliari. È stato trovato in un bar dalle autorità, chiamate sul posto dal proprietario del locale a causa di una lite tra i clienti.

Il controllo documenti

Era circa mezzanotte e mezza quando i militari della stazione di Pollenza e del comando di Monte San Giusto sono intervenuti per sedare un alterco tra persone che avevano alzato il gomito (non è chiaro se il giovane fosse o meno incluso tra i soggetti in questione). All’arrivo delle autorità la situazione si è velocemente pacificata e le stesse hanno provveduto per sicurezza a controllare i documenti dei presenti: tra questi, Sabrino Karoui, il venticinquenne che avrebbe dovuto trovarsi all’interno della sua abitazione a Trodica di Morovalle.

Disposto l’obbligo di firma

Arrestato nella mattinata di ieri dai carabinieri, la convalida si è tenuta al tribunale di Macerata al cospetto del giudice Daniela Bellesi. La stessa ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma, nonostante il pm Francesca D’Arienzo avesse chiesto di mantenere gli arresti domiciliari. Rinviato al prossimo 14 giugno il processo per direttissima.