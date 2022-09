Civitanova, 43enne trovato morto da un collega nel bagno di casa

Fabio Campitiello, 43enne originario di Ancona, è stato trovato morto da un suo collega nel bagno della sua casa di Civitanova

Fabio Campitiello è morto a 43 anni per cause ancora tutte da accertare. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato da un suo collega ed amico che, non vedendolo al lavoro, è andato a cercarlo a casa.

Fabio Campitiello è stato trovato morto all’interno del bagno della sua casa di Civitanova oggi, 15 settembre, attorno alle ore 13.30. Un suo amico e collega, molto preoccupato dal fatto di non averlo visto arrivare al lavoro è andato a casa sua a cercarlo e l’ha trovato riverso al suolo in bagno, con un’ecchimosi sul viso.

L’arrivo dei soccorsi e le probabili cause del decesso

Il collega di Fabio, una volta rinvenuto il corpo, ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti un’ambulanza della croce rossa, alcuni operatori del 118 e Croce Verde, ma per il 43enne ormai non c’era più nulla da fare. Nel pomeriggio ha raggiunto il luogo anche un medico legale, che ha visionato il corpo allo scopo di comprendere le cause del decesso.