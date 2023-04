Civitanova, incidente in motorino: ferite due ragazze 15enni

Due ragazzine di 15 anni sono rimaste ferite in seguito ad un brutto incidente in motorino avvenuto a Civitanova Marche

Un pauroso scontro tra un’automobile ed un motorino è avvenuto questa notte a Civitanova Marche. Ad avere la peggio sono state le ragazze che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote, in particolare la giovane conducente del mezzo.

L’incidente di Civitanova è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 7 Aprile, e ha visto coinvolti un motorino su cui viaggiavano due ragazze 15enni e un’automobile con a bordo un ragazzo originario di Fermo. Lo scontro è stato pauroso, con la Lancia Ypsilon che ha centrato violentemente il mezzo a due ruote lungo Via Silvio Pellico, facendo fare un balzo alle ragazze di una ventina di metri. Entrambe le giovani sono finite a terra sulla carreggiata, stese a poca distanza dal supermercato Lidl presente in quella zona.

Le condizioni di salute delle persone coinvolte

Ad intervenire per primo è stato un medico rianimatore fuori servizio che passava da quelle parti per caso. L’uomo ha dato un primo aiuto alla 15enne che era alla guida dello scooter, la ragazza che aveva riportato le ferite più gravi, e ha chiamato i soccorsi. I medici del 118 sono arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza e di un elicottero. L’elisoccorso è stato utilizzato per trasportare la giovane all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è ricoverata in codice rosso. Ferite meno gravi per la sua amica, condotta all’ospedale di Civitanova con un sospetto trauma cranico. I carabinieri stanno lavorando per comprendere meglio la dinamica dell’incidente.